26日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見(6月15・16日分) 0850 5月企業向けサービス価格指数(日銀) 1400 4月景気動向指数改定値(内閣府) 1530 経団連会長会見 決算:高島屋(3-5月期) ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 6月23日(金) 06:45 仏:GDP確報値(INSEE) Q1 07:00 仏:総合PMI速報値 Jun 07:00 仏:サービス部門PMI速報値 Jun 07:00 仏:製造業PMI速報値 Jun 07:30 独:総合PMI速報値 Jun 07:30 独:サービス部門PMI速報値 Jun 07:30 独:製造業PMI速報値 Jun 08:00 ユーロ圏:サービス部門PMI速報値 Jun 08:00 ユーロ圏:製造業PMI速報値 Jun 08:00 ユーロ圏:総合PMI速報値 Jun 13:45 米:製造業PMI速報値(マークイット) Jun 13:45 米:サービス部門PMI速報値(マークイット) Jun 13:45 米:総合PMI速報値(マークイット) Jun 14:00 米:新築1戸建て住宅販売(商務省) May ◇イベント 15:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、米経済と金融政策で講演 16:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が地域開発で講演 18:15 パウエルFRB理事、「中央清算と流動性」で講演 EU首脳会議(最終日) ◇休場 インドネシア 6月25日(日) ダドリー米ニューヨーク連銀の総裁の討論会のビデオを国際決済銀行(BIS)が公開 6月26日(月) 08:00 独:IFO業況指数 Jun 12:30 米:シカゴ連銀全米活動指数 May 12:30 米:耐久財受注(商務省) May 14:30 米:ダラス連銀製造業景況指数 Jun ◇イベント 05:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(オーストラリア) 17:00 米財務省2年債入札 ドラギECB総裁がリスボンで講演 ◇休場 インド、シンガポール、インドネシア、フィリピン