27日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 1-3月期資金循環統計(日銀) 1030 2年利付国債の入札発行 1030 10年利付国債(7月債)の発行予定額等 1245 2年利付国債の入札結果 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 Fringe81 がマザーズに(公開価格2600円) 市場変更 グッドコムアセット が東証2部に ジャスダックから ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 26日(月) 08:00 独:IFO業況指数 Jun 12:30 米:シカゴ連銀全米活動指数 May 12:30 米:耐久財受注(商務省) May 14:30 米:ダラス連銀製造業景況指数 Jun ◇イベント 05:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(オーストラリア) 17:00 米財務省2年債入札 ドラギECB総裁が講演(リスボン) ◇休場 インド、シンガポール、インドネシア、フィリピン 27日(火) 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米:S&Pケース・シラー米住宅価格指数 Apr 14:00 米:リッチモンド連銀製造業総合指数 Jun 14:00 米:消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Jun ◇イベント 08:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(シドニー) 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がロンドンで講演(経済見通しと国際貿易について) 17:00 米財務省5年債入札 17:00 イエレンFRB議長が英国学士院のスターン卿との対話に参加(ロンドン) 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会合で質疑応答に参加 英中銀が金融安定報告書を公表 夏季ダボス会議(29日まで、中国・大連) ◇休場 インドネシア