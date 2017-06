29日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月29日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 2月商業動態統計 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1100 自動車大手8社の2月生産・販売・輸出実績 新規上場 オークネット が東証1部に(公開価格1100円) ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 3月29日(水) 06:00 独:輸入物価(連邦統計庁) Feb 08:30 英:住宅ローン承認件数(中銀) Feb 11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 14:00 米:中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Feb ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 13:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、米経済と金融政策について講演(フランクフルト) 15:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁、経済見通しについて講演 17:00 米財務省2年変動利付債入札 17:00 米財務省7年債入札 17:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "From Sustained Recovery to Sustainab le Growth: What a Difference Four Years Makes" 英国が欧州連合(EU)離脱通知