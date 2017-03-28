29日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月２９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ２月商業動態統計 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1100 自動車大手８社の２月生産・販売・輸出実績 新規上場 オークネット が東証１部に（公開価格1100円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２９日（水） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Feb 08:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Feb 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Feb ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、米経済と金融政策について講演（フランクフルト） 15:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁、経済見通しについて講演 17:00 米財務省２年変動利付債入札 17:00 米財務省７年債入札 17:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "From Sustained Recovery to Sustainab le Growth: What a Difference Four Years Makes" 英国が欧州連合（ＥＵ）離脱通知