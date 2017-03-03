2月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

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［東京 ３日 ロイター］ - ２月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高（億 前月比（％） 資金純流入出 円） 額（億円） ブラジル株ファンド 1360.8 2.4 -4.49 ロシア・東欧株ファン 639.19 -0.8 23.99 ド インド株ファンド 6793.9 2.6 -23.49 中国株ファンド 1894.7 -0.5 -31.12 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1115.56 -0.5 -18.04 合計 11804.15 1.6 -53.15 ２月末定期分配型ファ 純資産残高（億 前月比（％） 資金純流入出 ンド 円） 額（億円） 373442.86 0.1 287.13 ２月末ＲＥＩＴファン 純資産残高（億 前月比（％） 資金純流入出 ド 円） 額（億円） 127109.64 0.4 -232.63 参考データ ブラジル／ボベスパ株 ブラジルレアル 価指数 ／円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ ユーロ／円 指数 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／ 円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指 FTSE EPRA/NAREI 数 T Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄ ｅｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指 数（Ｈ株指数） (Reporting By Michio Kohno)
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