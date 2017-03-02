3日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が１０─１２月期運用実績発表 0830 閣議、閣議後会見 0830 １月家計調査 0830 １月全国・２月東京都区部消費者物価 0830 １月失業率 0830 １月有効求人倍率 0930 ２月サービス業ＰＭＩ 1000 参議院予算委員会 1400 ２月消費動向調査 新規上場 やまぜんホームズ がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月３日（金） 23:00 韓国：経常収支 Jan 23:00 韓国：ＣＰＩ Feb 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Feb 05:00 インド：サービスＰＭＩ Feb 06:00 ロシア：サービス部門ＰＭＩ Feb 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Jan 07:15 南ア：ＰＭＩ Feb 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Feb 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 イタリア：ＧＤＰ改定値 Q4 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Feb 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Jan 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb ◇イベント 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、インフレ期待などに関す る討論会に出席 17:15 パウエル米ＦＲＢ理事が講演"Innovation, Technology, and the Payments System" 17:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が昼食会で講演"Fed Monetary Policy Decision-Making" 18:00 イエレン米ＦＲＢ議長が経済見通しについて講演（シカゴ） 中国全国政治協商会議が開幕