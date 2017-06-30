3日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月日銀短観 1400 ６月消費動向調査（内閣府） 1400 ６月新車・軽自動車販売 1630 鈴木日証協新会長就任会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（金） 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jun 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q1 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q1 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jun 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） May 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jun ◇イベント 米韓首脳会談 １日（土） 香港返還２０年記念式典 インドで物品サービス税（ＧＳＴ）導入 ３日（月） 01:30 豪：住宅着工許可件数 May 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Jun 07:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Jun 07:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Jun 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Jun 08:30 英：製造業ＰＭＩ Jun 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） May 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jun 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jun 14:00 米建設支出（商務省） May 米：自動車販売台数 Jun ◇イベント 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が英中銀主催の会議で講演（ロンドン）
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