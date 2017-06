3月末国内公募投信残高は前月比0.1％増の98.7兆円、8585億の流入超

[東京 13日 ロイター] - 投資信託協会によると、3月末の 国内公募投信の純資産残高は、前月比0.1%増の98兆7743億円 。資金フローはプラス8585億円だった。 (単位:億円、%) 2017年3月 2017年2月 対前月増減 総 合 計 a 設定 84,723 71,172 13,552 19.0 b 解約 75,673 62,052 13,620 21.9 解約率 7.7 6.4 - - c 償還 465 687 △ 221 △ 32.2 解約・償還 76,138 62,739 13,399 21.4 d 差引 8,585 8,432 153 - e 運用等増減 △ 7,217 4,032 △ 11,249 - 収益分配(△ 3,871 3,651 219 6.0 ) d+e 資産増減 1,368 12,464 △ 11,097 - 純資産総額 987,743 986,375 1,368 0.1 ファンド数 6,087 6,077 10 - 株 式 投 信 a 設定 43,345 32,672 10,673 32.7 b 解約 25,834 22,161 3,672 16.6 解約率 3.0 2.7 - - c 償還 465 687 △ 221 △ 32.2 解約・償還 26,299 22,848 3,451 15.1 d 差引 17,046 9,824 7,222 - e 運用等増減 △ 7,216 4,032 △ 11,248 - 収益分配(△ 3,870 3,651 219 6.0 ) d+e 資産増減 9,829 13,855 △ 4,026 - 純資産総額 859,383 849,553 9,829 1.2 ファンド数 5,966 5,956 10 - 公 社 債 投 信 a 設定 41,379 38,500 2,879 7.5 b 解約 49,839 39,891 9,948 24.9 解約率 36.4 28.9 - - c 償還 0 0 0 0.0 解約・償還 49,839 39,891 9,948 24.9 d 差引 △ 8,460 △ 1,391 △ 7,069 - e 運用等増減 △ 1 0 △ 1 - 収益分配(△ 0 0 0 △ 9.4 ) d+e 資産増減 △ 8,462 △ 1,391 △ 7,071 - 純資産総額 128,360 136,822 △ 8,462 △ 6.2 ファンド数 121 121 0 -