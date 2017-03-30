31日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 ２月全国・３月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 ２月家計調査（総務省） 0830 ２月完全失業率（総務省） 0830 ２月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 ２月鉱工業生産速報（経済産業省） 1400 ２月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1530 清田日本取引所ＣＥＯ会見 1900 ３月外国為替平衡操作の実施状況（財務省） 東証１部指定 エボラブルアジア マザーズから 新規上場 ネットマーケティング がジャスダックに（公開価格1140円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月３０日（木） 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Mar 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Mar 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q4 ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁の講演原稿公表 "Payment System Improvement" 15:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討議に参加 19:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 19:00 メキシコ：中銀金利発表 20:30 ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 ３月３１日（金） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Mar 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Mar 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Feb 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Feb 07:00 トルコ：ＧＤＰ Q4 07:30 タイ：経常収支 Feb 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Mar 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q4 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q4 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Mar 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Mar 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Feb 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Mar 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Mar ◇イベント 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策に関するインタビューに参加 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相理事会