31日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月鉱工業生産速報（経済産業省） 0850 金融政策決定会合議事録（２００７年１─６月開催分） 1400 ６月住宅着工・建設受注（国土交通省） ＊決算：パナソニック、三菱重、村田製、ヤマトＨＤ、郵船、ＪＡＬ、みずほＦＧ、三井住友ＦＧ 東証１部指定 日本コンセプト 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２８日（金） 05:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jun 08:00 台湾：ＧＤＰ速報値 Q2 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jul 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jul 12:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q2 12:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q2 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul 14:30 ブラジル：基礎的財政収支 Jun ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ◇決算予定 アメリカン航空、メルク、エクソンモービル、シェブロン ７月３１日（月） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jul 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jul ◇決算予定 ロウズ
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