4月末国内公募投信残高は前月比0.1％増の98.8兆円、311億の流入減

[東京 16日 ロイター] - 投資信託協会によると、4月末の国内公募投信の純資産残高は、前月 比0.1%増の98兆8353億円。資金フローはマイナス311億円だった。 単位:億円、 % 2017年4月 2017年3月 対前月増減 総 合 計 a 設定 55,046 84,723 △ 29,678 △ 35.0 b 解約 55,122 75,673 △ 20,550 △ 27.2 解約率 5.6 7.7 - - c 償還 235 465 △ 231 △ 49.6 解約・償 55,357 76,138 △ 20,781 △ 27.3 還 d 差引 △ 311 8,585 △ 8,896 - e 運用等増減 922 △ 7,217 8,139 - 収益分配(△) 3,663 3,871 △ 207 △ 5.4 d+e 資産増減 610 1,368 △ 758 - 純資産総額 988,353 987,743 610 0.1 ファンド 6,078 6,087 △ 9 - 数 株 式 投 信 a 設定 28,914 43,345 △ 14,431 △ 33.3 b 解約 27,393 25,834 1,560 6.0 解約率 3.2 3.0 - - c 償還 235 465 △ 231 △ 49.6 解約・償 27,628 26,299 1,329 5.1 還 d 差引 1,286 17,046 △ 15,760 - e 運用等増減 922 △ 7,216 8,138 - 収益分配(△) 3,663 3,870 △ 207 △ 5.4 d+e 資産増減 2,208 9,829 △ 7,621 - 純資産総額 861,591 859,383 2,208 0.3 ファンド 5,957 5,966 △ 9 - 数 公 社 債 投 信 a 設定 26,132 41,379 △ 15,247 △ 36.8 b 解約 27,729 49,839 △ 22,110 △ 44.4 解約率 21.6 36.4 - - c 償還 0 0 0 0.0 解約・償 27,729 49,839 △ 22,110 △ 44.4 還 d 差引 △ 1,597 △ 8,460 6,863 - e 運用等増減 0 △ 1 1 - 収益分配(△) 0 0 0 △ 23.0 d+e 資産増減 △ 1,598 △ 8,462 6,864 - 純資産総額 126,763 128,360 △ 1,598 △ 1.2 ファンド 121 121 0 - 数