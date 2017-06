4月末私募投信残高は前月比1.5％増の77.9兆円＝投資信託協会

[東京 16日 ロイター] - 単位:億円、 % 総合計(私募) 2017年4月 2017年3月 対前月増 減 a 設定 24,761 23,566 1,195 5.1 b 解約 15,918 15,488 430 2.8 解約率 2.1 2.0 - - c 償還 137 180 △ 43 △ 24.1 解約・償還 16,055 15,668 387 2.5 d 差引 8,707 7,898 809 - e 運用等増減 2,523 △ 1,082 3,605 - 収益分配(△ - - - - ) d+e 資産増減 11,230 6,817 4,413 - 純資産総額 779,491 768,261 11,230 1.5 ファンド数 5,058 5,008 50 - 株式投信(私募) a 設定 24,205 22,401 1,804 8.1 b 解約 15,324 14,587 737 5.1 解約率 2.1 2.0 - - c 償還 89 151 △ 61 △ 40.7 解約・償還 15,413 14,738 676 4.6 d 差引 8,792 7,664 1,128 - e 運用等増減 2,220 △ 902 3,121 - 収益分配(△ - - - - ) d+e 資産増減 11,011 6,762 4,249 - 純資産総額 737,422 726,410 11,011 1.5 ファンド数 4,319 4,278 41 - 公社債投信(私募) a 設定 557 1,165 △ 608 △ 52.2 b 解約 594 901 △ 307 △ 34.1 解約率 1.4 2.2 - - c 償還 48 30 18 60.3 解約・償還 641 930 △ 289 △ 31.0 d 差引 △ 85 235 △ 319 - e 運用等増減 304 △ 180 484 - 収益分配(△ - - - - ) d+e 資産増減 219 55 164 - 純資産総額 42,069 41,851 219 0.5 ファンド数 739 730 9 -