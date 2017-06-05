5月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ５日 ロイター］ - ５月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の 合算） 純資産残高（億円） 前月比（％） 資金純流出入額（億 円） ブラジル株ファンド 1279.42 -2.5 10.35 ロシア・東欧株ファンド 650.89 -1.6 -4.76 インド株ファンド 8384.26 6.4 521.79 中国株ファンド 1954.66 2.0 0.69 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1104.45 -0.8 -24.91 合計 13373.68 3.8 503.16 ５月末定期分配型ファンド 純資産残高（億円） 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） 361335.92 -1.1 -975.76 ５月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（億円） 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） 117510.95 -2.1 -166.54 参考データ ブラジル／ボベスパ株価指数 ブラジルレアル／ 円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指数 ユーロ／円 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株 指数）