6月末国内公募投信残高は前月比1.6％増の101.4兆円、4778億円の流入超

投資信託協会によると、6月末の国内公募投信の純資産残高は、前月比1.6%増の101 兆4152億円。 資金フローはプラス4778億円だった。(単位:億円、%、本) 総合計 2017年6月 2017年5月 対前月増減 a 設定 71,926 65,770 6,156 9.4 b 解約 66,376 62,767 3,609 5.7 解約率 6.6 6.4 - - c 償還 772 255 517 202.8 解約・償還 67,148 63,022 4,126 6.5 d 差引 4,778 2,748 2,030 - e 運用等増減 11,095 7,178 3,917 - 収益分配(△) 3,655 3,690 △ 35 △ 0.9 d+e 資産増減 15,873 9,926 5,947 - 純資産総額 1,014,152 998,279 15,873 1.6 ファンド数 6,086 6,073 13 - 株式投信 a 設定 33,482 29,180 4,302 14.7 b 解約 30,443 30,582 △ 139 △ 0.5 解約率 3.5 3.5 - - c 償還 772 255 517 202.8 解約・償還 31,215 30,837 378 1.2 d 差引 2,267 △ 1,657 3,924 - e 運用等増減 11,096 7,178 3,918 - 収益分配(△) 3,655 3,690 △ 35 △ 0.9 d+e 資産増減 13,362 5,521 7,842 - 純資産総額 880,474 867,111 13,362 1.5 ファンド数 5,966 5,953 13 - 公社債投 信 a 設定 38,444 36,590 1,854 5.1 b 解約 35,933 32,185 3,748 11.6 解約率 27.4 25.4 - - c 償還 0 0 0 △ 100.0 解約・償還 35,933 32,185 3,748 11.6 d 差引 2,512 4,405 △ 1,894 - e 運用等増減 △ 1 0 △ 1 - 収益分配(△) 0 0 0 △ 37.4 d+e 資産増減 2,511 4,405 △ 1,894 - 純資産総額 133,679 131,168 2,511 1.9 ファンド数 120 120 0 -