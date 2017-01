UPDATE 1-米新築1戸建て住宅販売、6月は前年7月以来の大幅減　

(内容を追加しました。) [ワシントン 24日 ロイター] - 米商務省は24日、6月の米新築1戸建て住 宅販売を発表した。 *6月の米新築1戸建て住宅販売は年率40万6000戸、予想の47万9000戸 を下回る。 *前月比8.1%減、2013年7月以来の大幅な落ち込み。住宅市場の回復が鈍い こと示唆。 *前年比では11.5%減。 *全4地域で減少、特に北東部では前月比20%減。 *5月分は50万4000戸から44万2000戸に下方修正。 *6月の在庫は3.1%増の19万7000戸、2010年10月以来の高水準。 *6月の販売ペースに基づく在庫比率は5.8カ月分、2011年10月以来の高水 準。 詳細は以下の通り。 Pct Jun May (Prev) Apr (Prev) Jun'13 Total Units -8.1 406 442 504 408 425 459 By Region: Pct Jun May (Prev) Apr (Prev) Northeast -20.0 24 30 34 21 22 Midwest -8.2 67 73 74 69 73 South -9.5 209 231 266 224 233 West -1.9 106 108 130 94 97 Total sales of new single-family homes fell 11.5 percent from June 2013. In 1,000s: Jun May (Prev) Apr (Prev) Actual Units Sold 38 42 49 38 40 Sales Prices: Mean 331.4 320.1 319.2 321.0 320.9 Median 273.5 282.6 282.0 272.6 269.7 Note-Actual number of new single-family units sold is not seasonally adjusted. Monthly percent changes of total sales, seasonally adjusted, from prior months a s follows: May (Prev) Apr (Prev) Mar (Prev) Total Units 8.3 18.6 1.2 3.7 -6.7 -5.1 Number of Months: Jun May (Prev) Apr (Prev) Supply of Homes 5.8 5.2 4.5 5.6 5.3 1,000 units: Jun May (Prev) Apr (Prev) End-Month Inventory 197 191 189 190 189 FORECAST: Reuters survey of economists forecast: U.S. June new home sales 479,000 units