6月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

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［東京 ５日 ロイター］ - ６月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の 合算） 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流出入額（億 ） 円） ブラジル株ファンド 1266.26 -1.0 25.52 ロシア・東欧株ファンド 632.23 -2.9 -3.99 インド株ファンド 9229.95 10.1 748.69 中国株ファンド 2017.38 3.2 -20.13 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1101.77 -0.2 -4.58 合計 14247.59 6.5 745.51 ６月末定期分配型ファンド 純資産残高（兆円 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） ） 36.22 0.2 -1026. 93 ６月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（兆円 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） ） 11.6 -1.3 -1052.41 参考データ ブラジル／ボベスパ株価指数 ブラジルレアル／ 円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指数 ユーロ／円 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株 指数）
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