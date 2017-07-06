7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ６月末外貨準備高（財務省） 0900 ５月毎月勤労統計速報（厚生労働省） 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1400 ５月景気動向指数速報（内閣府） 1400 ５月消費活動指数（日銀） 1530 ＧＰＩＦ、１６年度末運用実績 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月６日（木） 01:30 豪：貿易収支（連邦統計局） May 06:00 独：鉱工業受注（経済技術省） May 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jun 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jun 12:30 米：貿易収支（商務省） May 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jun 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jun 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jun ◇イベント 07:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（豪タスマニア） 「The Global Growth Slump: Causes and Consequences」 14:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 「The Case for Housing Finance Reform」 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 23:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 「Government Policy and Labor Productivity」 ＥＣＢ理事会議事要旨公表 日欧首脳会談（ブリュッセル） ７月７日（金） 中国：外貨準備（中国人民銀行） Jun 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） May 06:45 仏：貿易収支（税関） May 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） May 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） May 08:30 英：貿易収支（国立統計局） May 12:30 米：雇用統計（労働省） Jun ◇イベント Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、８日まで） 米ロ首脳会談 米・メキシコ首脳会談 ＦＲＢが金融政策報告書を公表