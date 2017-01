UPDATE 1-米中古住宅販売戸数、7月は2013年9月以来の高水準　

(内容を追加しました) [21日 ロイター] - 全米リアルター協会(NAR)は21日、7月の中古住宅 販売戸数を発表した。 *7月の米中古住宅販売(季節調整済み)は前月比2.4%増の年率515万戸で、 2013年9月以来の高水準。 *増加は4カ月連続、予想の0.4%減(502万戸)に反して増加。 *ディストレス物件(差し押さえ物件や銀行が住宅ローン残高を下回る価格での売却 に合意した物件など)の販売全体に占める割合は9%、2008年10月の統計開始以来 の低水準。 *在庫は前年比5.8%増の237万戸、2012年8月以来の高水準。 *価格中央値は前年比4.9%上昇の22万2900ドル。 統計の詳細は以下のとおり Units Sold (in mlns) July June JunePrev May July'13 Total Existing Homes 5.15 5.03 5.04 4.91 5.38 Single Family 4.55 4.43 4.43 4.32 4.75 Condos/Co-ops 0.600 0.600 0.610 0.590 0.630 Units Sold, Pct Change July June JunePrev July14/13 Total Existing Homes 2.4 2.4 2.6 -4.3 Single Family 2.7 2.5 2.5 -4.2 Condos/Co-ops 0.0 1.7 3.4 -4.8 July June JunePrev May July'13 Total Median Price 222.9 222.0 223.3 212.0 212.4 Median Pct Change 0.4 4.7 5.3 4.9 Average Price 268.7 268.1 269.1 259.4 259.0 Average Pct Change 0.2 3.4 3.7 3.7 Units Available (mlns) 2.370 2.290 2.300 2.250 2.240 Months' Worth of Supply 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 FORECAST: Reuters survey of U.S. economists forecast: U.S. July existing home sales at 5.02 mln unit rate