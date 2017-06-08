9日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ５月マネーストック（日銀） 1330 ４月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 生保協会長会見 東証１部指定 川西倉庫 東証２部から ●海外指標など ８日（木） 09:00 ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q1 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 16:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 14:00 コミー前ＦＢＩ長官が上院情報委で証言 英総選挙（投票開始０６００ＧＭＴ、締め切り２１００ＧＭＴ） ９日（金） 09~16Jun 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） May 09~16Jun 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） May 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） May 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Apr 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Apr 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Apr 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Apr 14:00 米：卸売在庫（商務省） Apr
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