英歌手アデル、米誌インタビューで産後うつとの戦いを告白

[31日 ロイター] - 英歌手アデルは、米誌バニティ・フェア12月号でのインタビューで、息子を出産した後、うつ状態に苦しんだことや、若いころから落ち込みやすく、治療を受けていたことを告白した。31日にサイトに掲載された。

新作アルバム「25」を記念した10カ月のツアーも終わりに近づき、もう二度とツアーをしなくて良ければ、幸せだろうと述べた。

グラミー賞を10回受賞し、「Someone Like You」や「Rolling in the Deep」などのヒット曲で知られるアデルは、悲しい音楽にいつも惹かれるのだという。

「私にはとても暗い側面がある。うつ病に陥りやすい」と語り、「うつ病は、祖母が死んだ時に始まった。10歳くらいだった。自殺を考えたことはなかったが、多くの治療を受けた」と振り返った。

また、4年前の出産に触れ「本当にひどい産後うつだった。それは私を怖がらせた。子供のことで頭がいっぱいになり、非常に無力に感じた。人生で最悪の決断をしたと感じた」という。

アデルは、将来の曲が、2011年のアルバム「21」のために書いた曲と同じような曲には決してならないだろうと述べた。21は世界で3100万枚以上売れている。