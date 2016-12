マネキンがアート作品で勢ぞろい、ＮＹで展覧会

[ニューヨーク 1日 ロイター] - マネキンをアート作品として展示する展覧会がニューヨークのミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザインで31日に始まった。

ニューヨークを拠点に活動するマネキンデザイナー、ラルフ・プッチ氏の初の作品展で、会場には様々な形や顔、表情を持つユニークなマネキン30体が並べられている。

プッチ氏は実家のマネキン修理ビジネスの手伝いで1976年にキャリアをスタート。これまで、ファッションデザイナー、ダイアン・フォン・ファステンバーグ氏やアナ・スイ氏などと仕事をしている。

「Ralph Pucci: The Art of the Mannequin」と題したこの展覧会では、過去30年にわたる同氏の代表作を観ることができ、8月30日まで開かれる。