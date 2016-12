不倫サイトにハッカー攻撃、3700万人の情報が危険に

[トロント 20日 ロイター] - 不倫相手探しサイト「アシュレイ・マディソン」がハッカーの攻撃を受け、サイトを閉鎖しなければ顧客の本名やプロフィール、クレジットカード番号、ヌード写真、性的妄想を外部に流出させるとの脅迫を受けていることが分かった。

カナダに本拠を構えるサイトの運営会社アビッド・ライフ・メディアが明らかにした。3700万人分の顧客情報が危険にさらされているという。

アシュレイ・マディソンは「人生一度。不倫をしましょう(Life is short. Have an affair)」をスローガンとする既婚男女のための著名出会い系サイト。

同サイトの広報担当者は、英サイバーセキュリティー会社Sycuraに依頼し、情報漏えいを調査しているほか、警察当局とも協力していると明らかにした。