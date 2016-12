2015年の中国成長率見通しを6.8％に引き下げ＝アジア開銀

[マニラ 22日 ロイター] - アジア開発銀行(ADB)は22日、アジア太平 洋45カ国・地域(先進国を除く)の成長は中国の景気減速の影響で当初予想よりも鈍化 するとの見方を示した。また、外的ショックに備えるため金融システムの強化を呼びかけ た。 2015年アジア経済見通しの改訂版で、今年の成長率見通しを7月時点の予想の6 .1%から5.8%に、2016年は6.2%から6.0%に引き下げた。2014年は 6.2%だった。 今年の中国の成長率予想は6.8%、2016年は6.7%に引き下げた。2014 年の成長率は7.3%、今年の目標は7%前後とされている。 インドの成長率は、今年は7.4%、来年は7.8%とし、それぞれ7月時点の7. 8%、8.2%から引き下げた。 詳細は以下の通り。 GDP GROWTH, pct Actual --Forecast-- Subregion/ Economy 2014 2015 2016 ------------- ------------ Date of Forecast Sept July Sept July CENTRAL ASIA 5.1 3.3 3.5 4.2 4.2 EAST ASIA 6.5 6.0 6.2 6.0 6.2 China 7.3 6.8 7.0 6.7 6.8 SOUTH ASIA 6.7 6.9 7.3 7.3 7.6 India 7.3 7.4 7.8 7.8 8.2 SOUTHEAST ASIA 4.4 4.4 4.6 4.9 5.1 Indonesia 5.0 4.9 5.0 5.4 5.6 Malaysia 6.0 4.7 4.7 4.9 5.0 Philippines 6.1 6.0 6.4 6.3 6.3 Singapore 2.9 2.1 2.8 2.5 3.4 Thailand 0.9 2.7 3.2 3.8 4.1 Vietnam 6.0 6.5 6.1 6.6 6.2 THE PACIFIC 6.7 6.7 9.9 3.9 5.0 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.2 5.8 6.1 6.0 6.2 Major Industrialized Countries 1.4 1.9 1.6 2.3 2.3 INFLATION, pct Actual --Forecast-- Subregion/ Economy 2014 2015 2016 ------------ ----------- Date of forecast Sept July Sept July CENTRAL ASIA 5.7 8.1 6.7 7.5 6.6 EAST ASIA 1.9 1.4 1.4 2.1 2.2 China 2.0 1.5 1.5 2.2 2.2 SOUTH ASIA 7.1 5.0 5.0 5.5 5.6 India 7.0 5.0 5.0 5.5 5.5 SOUTHEAST ASIA 4.1 3.0 3.4 3.3 3.4 Indonesia 6.4 6.7 6.4 5.1 4.9 Malaysia 3.1 2.4 3.3 2.9 3.0 Philippines 4.1 2.0 2.8 3.0 3.3 Singapore 1.0 -0.2 0.2 1.0 1.5 Thailand 1.9 -0.7 -0.4 1.5 1.8 Vietnam 4.1 0.9 2.5 4.0 4.0 THE PACIFIC 5.8 4.2 4.7 4.4 4.0 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 3.1 2.3 2.4 3.0 3.0 *ADBのサイト www.adb.org