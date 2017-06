〔表〕5月の米自動車販売台数トップ20車種

[1日 ロイター] - RANK VEHICLE MAY 17 MAY 16 PCT CHANGE 1 Ford F-Series P/U 76,027 67,412 +12.8 2 Ram P/U 44,850 38,569 +16.3 3 Chevy Silverado-C/K P/U 43,804 45,035 -2.7 4 Toyota RAV4 38,356 32,261 +18.9 5 Honda Accord 33,547 31,949 +5.0 6 Toyota Corolla 32,937 36,615 -10.0 7 Toyota Camry 32,547 36,916 -11.8 8 Nissan Rogue 32,533 27,428 +18.6 9 Honda CR-V 32,186 29,359 +9.6 10 Honda Civic 31,989 35,396 -9.6 11 Ford Escape 27,830 30,861 -9.8 12 Nissan Altima 23,994 28,404 -15.5 13 Ford Explorer 22,715 18,813 +20.7 14 Ford Fusion 21,603 24,589 -12.1 15 Chevrolet Equinox 20,908 21,252 -1.6 16 Jeep Grand Cherokee 20,726 18,205 +13.8 17 Chevrolet Malibu 20,718 24,202 -14.4 18 Jeep Wrangler 19,931 19,558 +1.9 19 Nissan Sentra 18,371 20,204 -9.1 20 Toyota Highlander 18,115 14,783 +22.5 Top 20 selling vehicles in U.S. through May RANK VEHICLE YTD 2017 YTD 2016 PCT CHANGE 1 Ford F-Series P/U 351,965 324,307 +8.5 2 Chevy Silverado-C/K P/U 212,425 223,990 -5.2 3 Ram P/U 207,370 192,131 +7.9 4 Nissan Rogue 161,340 119,637 +34.9 5 Honda CR-V 158,914 129,460 +22.8 6 Toyota RAV4 150,646 138,535 +8.7 7 Toyota Camry 147,434 167,200 -11.8 8 Toyota Corolla 145,476 158,754 -8.4 9 Honda Civic 144,854 158,030 -8.3 10 Honda Accord 130,300 140,548 -7.3 11 Ford Escape 129,805 126,375 +2.7 12 Nissan Altima 118,242 142,220 -16.9 13 Chevrolet Equinox 104,272 101,738 +2.5 14 Ford Explorer 97,157 94,981 +2.3 15 Jeep Grand Cherokee 96,203 83,631 +15.0 16 Chevrolet Cruze 92,360 68,065 +35.7 17 Nissan Sentra 90,040 102,293 -12.0 18 Ford Fusion 89,086 120,313 -26.0 19 Hyundai Elantra 86,955 73,892 +17.7 20 GMC Sierra P/U 83,410 89,304 -6.6 (い)