〔表〕1月の米自動車販売台数

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［１日 ロイター］ - Jan-17 Jan-16 PCT CHNG Total industry 1,143,549 1,164,372 -1.8 Total car 427,596 487,235 -12.2 Total truck 715,953 677,137 5.7 Domestic car 307,758 367,333 -16.2 Domestic truck 594,246 571,109 4.1 Import car 119,838 119,902 -0.1 Import truck 121,707 106,028 14.8 季節調整済、年率（１００万台） Jan-17 Jan-16 Domestic car 4.67 5.56 Domestic truck 9.22 8.87 Import car 1.91 1.90 Import truck 1.80 1.56 Total 17.61 17.89
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