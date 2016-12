Bank of Japan-Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (Aug.) [PDF 109KB]

本件の対外公表は9月30日 8時50分

時系列統計ヅヺソ検索コアテへの掲載は翌営業日以降

Not to be released until 8:50 a.m. JST on September 30, 2016. The data will be uploaded on the "BOJ Time-Series Data Search" on or after the next business day.

2016年9月30日

Bank of Japan 日本銀行金融機構局

Financial System and Bank Examination Department

貸出約定平均金利の推移 ( 2016年8月分 )

Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (August 2016)

1.新規

New Loans and Discounts

(%)

1 当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出(書替継続を含む)にかかるもの。新規の総合は当座貸越を除く。

2 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。

3 都市銀行は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。

4 短期は1年未満、長期は1年以上の貸出。

5 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびシテチキは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。

2.シテチキ

Outstanding Loans and Bills Discounted (%)

1 当該月末時点において残高のあるすべての貸出にかかるもの。

2 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。

3 都市銀行は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。

4 短期は1年未満、長期は1年以上の貸出。

5 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびシテチキは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。

照会先: Inquiries

金融機構局 金融ヅヺソ課 預貸金統計ギラヺフ Tel : 03-3277-1581

Banking Statistics Group, Financial Data Division, Financial System and Bank Examination Department E-mail: post.bsd6@boj.or.jp