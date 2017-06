Bank of Japan - Money Stock (May) [PDF 87KB]

本件の対外公表は、6月9日 8時50分

FOR RELEASE: 8:50 a.m. June 9, 2017

Research and Statistics Department 2017年6月9日

Bank of Japan 日本銀行 調査統計局

マネーストック速報(2017年5月)

(特に断りのない限り平残前年比伸び率、単位・%)

(Percent changes from a year earlier in average amounts outstanding, unless otherwise noted)

(残高、単位・兆円)

(Average amounts outstanding, trillions of yen)

(注) 1. rは訂正値。

2. 広義流動性については、定例の改定を実施(詳細は、日本銀行ホームページを参照)。 また、広義流動性の季調済計数について、季調替えを実施(季節調整方法は3月の季調替えから不変)。

3. 2003年4月以降の計数を訂正(訂正後の計数は、「時系列統計データ検索サイト」を参照)。

Notes: 1. r: Revised figures.

広義流動性のコンポーネント

(平残前年比伸び率、単位・%)

(Percent changes from a year earlier in average amounts outstanding)

(残高、単位・兆円)

(Average amounts outstanding, trillions of yen)

(注) (1) 年金信託、証券投資信託を除く。

(2) 劣後特約付き社債等を除く。

(3) 短期社債(電子CP)を含む。

(4) 国庫短期証券、TB、FB、財投債を含む。

Notes: (1) Excludes pension trusts and investment trusts.