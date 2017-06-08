Bank of Japan - Money Stock (May) [PDF 87KB]

本件の対外公表は、6月9日 8時50分
FOR RELEASE: 8:50 a.m. June 9, 2017
Research and Statistics Department ２０１７年６月９日
Bank of Japan 日本銀行 調査統計局
マネーストック速報（２０１７年５月）
(特に断りのない限り平残前年比伸び率、単位・％)
(Percent changes from a year earlier in average amounts outstanding, unless otherwise noted)
(残高、単位・兆円)
(Average amounts outstanding, trillions of yen)
(注) 1. rは訂正値。
2. 広義流動性については、定例の改定を実施（詳細は、日本銀行ホームページを参照）。 また、広義流動性の季調済計数について、季調替えを実施（季節調整方法は3月の季調替えから不変）。
3. 2003年4月以降の計数を訂正（訂正後の計数は、「時系列統計データ検索サイト」を参照）。
Notes: 1. r: Revised figures.
広義流動性のコンポーネント
(平残前年比伸び率、単位・％)
(Percent changes from a year earlier in average amounts outstanding)
(残高、単位・兆円)
(Average amounts outstanding, trillions of yen)
(注) (1) 年金信託、証券投資信託を除く。
(2) 劣後特約付き社債等を除く。
(3) 短期社債（電子ＣＰ）を含む。
(4) 国庫短期証券、ＴＢ、ＦＢ、財投債を含む。
Notes: (1) Excludes pension trusts and investment trusts.
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