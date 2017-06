Bank of Japan - Basic Figures on Fails (May) [PDF 99KB]

June 12, 2017

Bank of Japan Financial Markets Department

2017年6月12日

日本銀行金融市場局

フェイルの発生状況(2017年5月分)

(注) 1.

2.

「フェイルの発生状況」は、当月中に発生したフェイルの件数および額面総額、当月中に解消したフェイルの平均フェイル期間、最長

フェイル期間およびバイ・イン件数を、フェイルを受けた先(国債の受け方)に対するアンケート調査(「国債決済の不処理(フェイ ル)の発生状況に関するアンケート調査」)を基に集計したもの。

アンケート調査の対象は、国債振替決済制度の直接参加者のうち、日銀ネット国債DVPシステムを利用している金融機関等で、母集団 は261先(2017年4月末現在)。なお、データは自己口のほか、預り口、信託口の決済に関するものを含む。

3. 各用語の定義は以下のとおり。

フェイル:

国債DVP取引において、国債の受け方がその渡し方から予定されていた決済日が経過したにも拘わらず、対象債券を受け 渡されていないこと。

バイ・イン:フェイルを解消するため、①日本証券業協会「債券等のフェイルの解消に関する規則」の規定に従い、対象債券もしくは同 種債券を市場価格で買い入れること、または②日本証券クリアリング機構もしくはその清算参加者が、日本証券クリアリン グ機構が定める規定に従い、国債証券を買い付けること。

4. 「国債DVP(口座振替)」は、片道ベースで集計したもの。

―― 2015年10月9日以前は、国債移転登録にかかるDVP決済を含み、国債系オペ等にかかるDVP決済を含まない。

Notes: 1. Figures are based on monthly survey results ("Survey on Fails") reported by recipients of JGBs in failed transactions.