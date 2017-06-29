Bank of Japan - Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (May) [PDF 129KB]

本件の対外公表は6月29日 8時50分
時系列統計データ検索サイトへの掲載は翌営業日以降
Not to be released until 8:50 a.m. JST on June 29, 2017.
The data will be uploaded on the "BOJ Time-Series Data Search" on or after the next business day.
2017年6月29日
Bank of Japan 日本銀行金融機構局
Financial System and Bank Examination Department
Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (May 2017)
（％）
1 当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出（書替継続を含む）にかかるもの。新規の総合は当座貸越を除く。
2 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。
3 都市銀行は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。
4 短期は１年未満、長期は１年以上の貸出。
5 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびストックは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。
1 当該月末時点において残高のあるすべての貸出にかかるもの。
2 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。
3 都市銀行は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。
4 短期は１年未満、長期は１年以上の貸出。
5 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびストックは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。
照会先： Inquiries
金融機構局 金融データ課 預貸金統計グループ Tel : 03-3277-1581
Banking Statistics Group, Financial Data Division, Financial System and Bank Examination Department E-mail: post.bsd6@boj.or.jp
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