Bank of Japan - Money Stock (May) [PDF 87KB]

本件の対外公表は、6月9日 8時50分

FOR RELEASE: 8:50 a.m. June 9, 2017

Research and Statistics Department 2017年6月9日

Bank of Japan 日本銀行 調査統計局

マネーストック速報(2017年5月)

Money Stock (Preliminary Figures for May 2017) (特に断りのない限り平残前年比伸び率、単位・%)

(Percent changes from a year earlier in average amounts outstanding, unless otherwise noted)

年・期・月

Year, quarter, or month

M2

広

義

M3

M1

準 通 貨

C D

同季調済

同季調済

流動性

同季調済

前期(月)比

前期(月)比

現 金

預 金

前期(月)比

年 率

年 率

通 貨

通 貨

年 率

(a)

(a)

Currency in

Deposit

Quasi-

Certificates

L

(a)

circulation

money

money

of deposit

(CDs)

2015

r

3.6

-

3.0

-

r

5.1

5.0

r

5.1

0.7

3.9

r

3.7

-

2016

r

3.4

-

r

2.8

-

r

7.0

5.8

r

7.2

-0.7

-12.0

r

2.0

-

2015 /10-12

r

3.3

2.4

2.7

2.0

r

4.8

6.2

r

4.6

0.4

2.5

r

3.6

2.1

2016 / 1- 3

r

3.1

r

2.9

r

2.5

r

2.6

r

4.9

6.6

r

4.6

0.2

-1.3

r

3.2

r

1.4

4- 6

r

3.3

r

4.2

r

2.8

r

3.6

r

6.8

6.4

r

6.9

-0.6

-13.6

r

2.0

r

0.6

7- 9

r

3.3

3.7

2.9

3.3

r

7.7

5.6

r

8.0

r

-1.1

-14.9

r

1.4

r

1.5

10-12

r

3.8

r

4.2

r

3.2

r

3.4

r

8.7

4.6

r

9.4

r

-1.3

-17.7

r

1.6

r

2.9

2017 / 1- 3

4.1

4.3

3.5

3.7

r

9.2

4.4

10.1

-1.8

-13.7

r

2.2

4.0

2016 /

4

r

3.3

r

5.0

r

2.7

r

4.3

r

6.7

6.8

r

6.7

-0.6

-14.4

r

2.4

r

0.1

5

r

3.3

5.5

r

2.8

r

4.3

r

6.8

6.4

r

6.8

-0.6

-14.2

r

1.9

r

0.3

6

r

3.3

3.0

2.9

r

2.9

r

7.1

6.1

r

7.2

-0.8

-12.1

r

1.7

r

1.1

7

r

3.3

r

3.6

2.9

r

3.4

r

7.5

5.9

r

7.8

-1.0

-14.7

r

1.5

r

1.5

8

r

3.2

r

3.4

2.8

r

3.0

r

7.5

5.6

r

7.9

-1.2

-15.4

r

1.3

r

2.1

9

r

3.4

4.0

3.0

3.2

r

7.9

5.2

r

8.3

-1.2

-14.6

r

1.3

r

2.2

10

r

3.6

r

4.3

3.1

r

3.4

r

8.3

4.9

r

8.8

-1.3

-17.0

r

1.3

r

2.2

11

r

3.8

r

4.8

r

3.3

r

4.1

r

8.7

4.6

r

9.4

-1.3

-16.8

r

1.6

r

4.3

12

r

3.9

r

3.7

3.4

3.1

r

9.1

4.4

r

9.9

-1.5

-19.2

r

1.9

r

4.4

2017 /

1

4.0

r

4.2

r

3.4

r

3.9

r

9.5

4.3

r

10.4

-1.8

-19.4

r

2.0

r

3.8

2

r

4.1

r

5.3

r

3.5

r

4.3

9.5

4.4

r

10.3

-1.9

-14.7

r

2.3

4.1

3

4.2

3.6

3.6

3.3

8.7

4.4

9.4

-1.8

-5.8

r

2.4

r

3.1

4

r

4.0

r

2.6

r

3.4

r

2.2

r

7.8

4.2

r

8.4

r

-1.7

r

1.3

r

2.6

r

2.1

5

3.9

4.4

3.4

3.4

7.7

4.5

8.3

-1.5

-1.6

2.8

2.5

(残高、単位・兆円)

(Average amounts outstanding, trillions of yen)

2017 / 4

5

r 971.0

973.8

r 966.3

969.8

r 1,294.6

1,297.6

r 1,291.1

1,294.7

r 710.8

713.3

r 95.0

95.2

r 615.8

618.1

r 553.4

554.9

r 30.4

29.4

r 1,691.4

1,692.7

r 1,685.1

1,688.6

(注) 1. rは訂正値。

here 広義流動性については、定例の改定を実施(詳細は、日本銀行ホームページを参照)。 また、広義流動性の季調済計数について、季調替えを実施(季節調整方法は3月の季調替えから不変)。

3. 2003年4月以降の計数を訂正(訂正後の計数は、「時系列統計データ検索サイト」を参照)。

Notes: 1. r: Revised figures.

L -- broadly-defined liquidity -- includes M3 and other components as represented on the following page.

Figures in column (a) are seasonally adjusted percent changes at an annualized rate from the previous period.

here

Figures of L in column (a) have also been revised (The seasonal adjustment method remains unchanged from those published in March 2017).

Figures from April 2003 are revised (For revised figures, please see "BOJ Time-Series Data Search").

広義流動性のコンポーネント

Components of L (平残前年比伸び率、単位・%)

(Percent changes from a year earlier in average amounts outstanding)

年・期・月

Year, quarter, or month

広 義 流動性

L

M

3

(1)

金銭の信託

Pecuniary trusts

投資信託

Investment trusts

金融債

Bank debentures

(2)

銀行発行 普通社債

Straight bonds issued by banks

(3)

金融機関 発行CP

Commercial paper issued by financial institutions

(4)

国 債

Government securities

外 債

Foreign bonds

2015

r

3.7

3.0

7.8

r

13.6

1.8

11.8

14.5

r

-18.4

r

5.8

2016

r

2.0

r

2.8

-0.6

r

8.9

9.4

-9.8

-33.4

r

-19.9

r

-6.7

2015 /10-12

r

3.6

2.7

9.0

r

16.6

7.7

3.0

-6.7

r

-18.9

-5.5

2016 / 1- 3

r

3.2

r

2.5

7.4

r

15.0

10.2

-7.8

3.0

r

-18.0

r

-5.5

4- 6

r

2.0

r

2.8

-0.5

r

10.2

9.3

-5.5

-58.6

r

-20.2

r

-7.3

7- 9

r

1.4

2.9

-4.2

r

7.1

8.6

-7.4

-53.1

r

-21.1

r

-9.4

10-12

r

1.6

r

3.2

-4.5

r

3.9

9.7

-18.5

-16.1

r

-20.4

r

-4.4

2017 / 1- 3

r

2.2

3.5

r

-1.9

r

2.8

r

11.2

-18.1

r

-6.8

r

-15.8

r

-1.6

2016 /

4

r

2.4

r

2.7

2.0

r

11.7

7.8

-4.6

-47.2

-19.5

r

-6.3

5

r

1.9

r

2.8

-1.2

r

10.1

10.0

-5.4

-60.7

r

-19.9

r

-7.0

6

r

1.7

2.9

-2.2

r

8.8

10.1

-6.5

-67.2

r

-21.3

r

-8.6

7

r

1.5

2.9

-3.4

r

7.9

10.0

-6.2

-68.6

r

-21.5

r

-10.7

8

r

1.3

2.8

-4.2

r

7.2

8.7

-6.8

-48.7

r

-20.8

r

-9.3

9

r

1.3

3.0

-4.9

r

6.3

7.1

-9.1

-40.2

r

-20.9

r

-8.2

10

r

1.3

3.1

-5.4

r

4.5

9.7

-16.1

-28.7

r

-20.8

r

-7.5

11

r

1.6

r

3.3

-4.7

3.8

10.1

-20.5

-17.5

r

-20.3

r

-4.4

12

r

1.9

3.4

-3.5

r

3.4

9.2

-18.8

-1.5

r

-20.2

r

-1.2

2017 /

1

r

2.0

r

3.4

-2.6

r

2.9

9.4

-19.6

-1.8

r

-18.8

r

-1.9

2

r

2.3

r

3.5

-1.9

r

3.0

11.5

-19.0

-14.8

r

-15.9

r

-2.2

3

r

2.4

3.6

r

-1.3

r

2.5

r

12.8

-15.8

r

-2.9

r

-12.7

r

-0.8

4

r

2.6

r

3.4

r

-0.1

r

2.0

r

12.3

r

-14.6

r

11.8

r

-9.7

r

1.5

5

2.8

3.4

0.9

2.0

10.2

-14.2

56.7

-7.4

2.5

(残高、単位・兆円)

(Average amounts outstanding, trillions of yen)

2017 / 4

5

r 1,691.4

1,692.7

r 1,294.6

1,297.6

r 229.0

227.0

r 104.9

105.0

r 3.5

3.4

1.0

1.0

r 0.6

0.6

r 23.7

23.6

r 34.0

34.4

(注) (1) 年金信託、証券投資信託を除く。

(2) 劣後特約付き社債等を除く。

(3) 短期社債(電子CP)を含む。

(4) 国庫短期証券、TB、FB、財投債を含む。

Notes: (1) Excludes pension trusts and investment trusts.

Excludes subordinated bonds.

Includes dematerialized commercial paper.

Includes treasury discount bills, treasury bills, financing bills, and FILP bonds.

