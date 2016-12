英覆面芸術家バンクシー、2枚の壁画が9月に米国で競売

[ロサンゼルス 29日 ロイター] - 英国の覆面ストリートアーティスト、バンクシーが、デトロイトの自動車工場の壁に描いた作品が9月にビバリーヒルズで競売にかけられることになった。競売会社ジュリエンズ・オークションズによると、最高40万ドル(約4960万円)の値がつく可能性がある。

この壁画「I Remember When All This Was Trees(原題)」は、バンクシーの2010年の作品で、大きさは2.1メートル四方。デトロイト市の非営利団体が所有しており、地域のアート支援プログラム向けの資金を集めるために競売が決まったという。

また、別のバンクシー作品の競売も同時に予定されている。ベスレヘムで製作された壁画「Donkey Documents(原題)」で、こちらは最高60万ドルで落札される可能性がある。