[ストックホルム 24日 ロイター] - スウェーデンの首都ストックホルムで24日、同国出身の女優、故イングリッド・バーグマンさんのドキュメンタリー映画のプレミア試写会が開かれた。娘でイタリアの女優イザベラ・ロッセリーニさんら、バーグマンさんの子ども4人が集まった。

「Ingrid Bergman: In Her Own Words(原題)」のプレミアには、イザベラさんのほか、イングリッド・ロッセリーニさんやピア・リンドストロームさんらが姿を見せた。

今年はバーグマンさん生誕100周年となる。