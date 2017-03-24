財務省・金融庁・日銀が定例会合、金融市場動向で情報交換

Business |
［東京 ２４日 ロイター］ - 財務省、金融庁、日銀は２４日午後５時から、国際金融資本市場に関する定例の情報交換会合を開催した。会合は約１時間で、財務省から浅川雅嗣財務官と太田充総括審議官、金融庁からは森信親長官、日銀からは雨宮正佳理事と前田栄治理事が出席した。
開催は１月２３日以来となる。ドイツで先週開かれた２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議での議論の内容などについて意見交換したとみられる。
(梅川崇)
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文
ロイターニュースランキング
「ウォーターゲート・ショック」再来か
一帯一路で国内反発も
「一帯一路」構想の大攻勢は、中国が１５世紀に経験したような、国内からの反発を招く可能性がある。 記事の全文 | 関連記事