最新「ボンドカー」など一堂に、ロンドンで００７オートショー

[18日 ロイター] - 人気スパイ映画シリーズの最新作「007 スペクター」(日本公開12月4日)で主人公ジェームズ・ボンドが愛用する「アストン・マーチンDB10」など同作に登場する車の展覧会が、18日からロンドン・フィルム・ミュージアムで開催される。

「Bond in Motion ‐ The Cars of Spectre」と題されたこのイベントでは、ボンドとの迫力あるカーチェースで損傷した悪役ミスター・ヒンクスの「ジャガーC─X75」や、フランツ・オーベルハウザーが運転する「ロールス・ロイス・レイス」なども展示される。

ミュージアムの創設者で最高経営責任者のジョナサン・サンズ氏は「映画の劇場公開中に展覧会を開くことができるのは初めてだ」とし、非常にわくわくしているとコメントした。

同作品は英国では10月から公開されている。