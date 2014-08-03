北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス ３日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが３日にまとめた８月１─３日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (*) Guardians of the Galaxy................９４００万ドル
2 (1) Lucy...................................１８３０万ドル
3 (*) Get On Up..............................１４００万ドル
4 (2) Hercules...............................１０７０万ドル
5 (3) Dawn of the Planet of the Apes.........８７０万ドル
6 (5) Planes: Fire and Rescue................６４０万ドル
7 (4) The Purge: Anarchy.....................５６０万ドル
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