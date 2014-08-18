北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク １７日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが１７日にまとめた８月１５─１７日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週トップ１０圏外。
1 (1) Teenage Mutant Ninja Turtles...........２８４０万ドル
2 (2) Guardians of the Galaxy................２４７０万ドル
3 (*) Let's Be Cops..........................１７７０万ドル
4 (*) The Expendables 3......................１６２０万ドル
5 (*) The Giver..............................１２８０万ドル
6 (3) Into the Storm.........................７７０万ドル
7 (4) The Hundred-Foot Journey...............７１０万ドル
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