北米映画興行収入トップ10

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［ニューヨーク ２８日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターがまとめた１２月２６─２８日の映画の北米興行収入トップ１０。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**はトップ１０圏外。
1 (1) The Hobbit.............................４１４０万ドル
2 (*) Unbroken...............................３１７０万ドル
3 (*) Into the Woods........................３１００万ドル
4 (2) Night at the Museum....................２０６０万ドル
5 (3) Annie..................................１６６０万ドル
6 (5) The Hunger Games: Mockingjay Part 1....１０００万ドル
7 (*) The Gambler............................９３０万ドル
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