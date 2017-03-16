BRIEF-中国の金融政策に変更ない＝中国人民銀

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［１６日 ロイター］ -
* 中国人民銀行、期間6カ月・1年の中期貸出ファシリティ金利を引き上げ
* 中国人民銀行、期間7日・14日・28日のリバースレポ金利を10bp引き上げ
* 中国人民銀行、16日に中期貸出ファシリティで17金融機関に3030億元融資＝声明
* 金利引き上げは市場原理に基づく措置＝中国人民銀
* 金利引き上げは国内外の資本の需給変化を反映＝中国人民銀
* オペ・中期貸出金利引き上げは利上げではない＝中国人民銀
* 金利の弾力化は債務圧縮・バブル抑制・リスク回避に望ましい影響＝中国人民銀
* 中国の金融政策に変更ない＝中国人民銀
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