BRIEF-米原油在庫、443.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：241.9万バレル減）

［ ２４日 ロイター］ -

* 米原油在庫、443.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：241.9万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、43.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量15.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量15.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量22.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量16.5万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.1％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、48.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：74.3万バレル減）

* 米ガソリン在庫、78.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：119.4万バレル減）

* 米製油所処理量、日量15.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、74.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計