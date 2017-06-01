BRIEF-米原油在庫、642.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：251.7万バレル減）

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［ １日 ロイター］ -
* 米ガソリン生産、日量18.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所処理量、日量22.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量2.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量3.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、74.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、15.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、1.5％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン在庫、285.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：109.1万バレル減）
* 米原油在庫、642.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：251.7万バレル減）
* 米原油輸入、日量98.7万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油在庫、39.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：75.5万バレル減）
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