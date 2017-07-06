BRIEF-米原油在庫、629.9万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：228.3万バレル減）

［６日 ロイター］ -

* 米留出油生産、日量14.4万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、133.4万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量3.1万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ヒーティングオイル在庫、6.6万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量25.1万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量47.5万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量51.4万バレル減＝米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.1％上昇＝ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、185.0万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：21.7万バレル増）

* 米原油在庫、629.9万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：228.3万バレル減）

* 米ガソリン在庫、366.9万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：106.7万バレル減）