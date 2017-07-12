BRIEF-米原油在庫、756.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：285.0万バレル減）

［ １２日 ロイター］ -

* 米原油在庫、756.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：285.0万バレル減）

* 米ガソリン在庫、164.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：114.7万バレル増）

* 米ヒーティングオイル在庫、19.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、313.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：113.3万バレル増）

* 米製油所処理量、日量10.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量48.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量10.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、194.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量24.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量28.2万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.9％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計