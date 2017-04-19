BRIEF-米原油在庫、103.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：147.0万バレル減）

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［ １９日 ロイター］ -
* 米ヒーティングオイル在庫、70.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油在庫、195.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：98.8万バレル減）
* 米ガソリン生産、日量13.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、77.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量52.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量9.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所処理量、日量24.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、1.9％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量5.6万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油在庫、103.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：147.0万バレル減）
* 米ガソリン在庫、154.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：193.8万バレル減）
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