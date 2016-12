〔情報ＢＯＸ〕英商業用不動産の借入金残高、昨年末時点で1833億ポンド

[8日 ロイター] - 英国の欧州連合(EU)離脱決定で同国の不動産価格が下落するとの見方が広がるなか、英不動産ファンドの解 約停止と評価額引き下げが相次いでいる。 これにより、オープンエンド型不動産ファンド全ての投資総額の半分強に当たる180億ポンド(230億ドル)強が凍結され、投資フ ァンドの凍結規模としては2008年の金融危機以降で最大となった。 デモントフォート・コマーシャル・プロパティー・レンディング・リポートに掲載された調査によると、英国の商業用不動産をめぐる借 入金残高は2015年12月31日時点で1833億ポンド。国内銀行・住宅金融組合(building societies)のエクスポージャーが最も大 きい。 貸し手別の残高とコミット型ローンは以下の通り。 Reported total UK outstanding debt loans, includ Reported amount of committed funds n ing social housing ot yet drawn UK bank and building societies 90.472 bln stg 15.427 bln stg German banks 18.242 bln stg 1.162 bln stg Other international banks 26.566 bln stg 1.638 bln stg North American banks 10.563 bln stg 32 mln stg Insurance companies 25.947 bln stg 1.360 bln stg Other non-bank lenders 11.511 bln stg 2.526 bln stg All lenders 183.301 bln stg 22.145 bln stg 貸し手別の2015年と08年の市場シェアは以下の通り。 Market share in 2015 Market share in 2008 UK bank and building societies 45.4 percent 66 percent German banks 10.8 percent 10 percent Other international banks 15.6 percent 22 percent North American banks 6.3 percent 2 percent Insurance companies 15.1 percent 0 percent Other non-bank lenders 6.8 percent 0 percent