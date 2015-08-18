7月の英生産者物価、前年比-1.6％　予想以上の落ち込み

［ロンドン １８日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した７月の生産者物価統計によると、産出指数は前年比１．６％低下となり、市場予想（１．５％低下）を上回る落ち込みとなった。
詳細は以下の通り。（かっこ内は前回発表）
JULY JUNE F’CAST ＜産出指数（季節調整前）＞
Mth-on-mth change -0.1 -0.1 (0.0) -0.1
Yr-on-yr change -1.6 -1.6 (-1.5) -1.5 ＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞
Mth-on-mth change 0.1 0.0 (0.0) 0.0
Yr-on-yr change 0.3 0.1 (0.1) 0.2 ＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞
Monthly change -0.9 -1.8 (-1.3) -1.9
Yr-on-yr change -12.4 -13.1 (-12.6) -12.7 ＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞
Monthly change -0.5 -0.5 (-0.1)
Yr-on-yr change -4.9 -4.7 (-4.0)
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