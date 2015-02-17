1月の英生産者物価、前年比-1.8％　予想以上に低下

［ロンドン １７日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した１月の生産者物価統計によると、産出指数は前月比０．５％低下、前年比は１．８％低下だった。
前年比は市場予想（１．４％低下）以上の大幅な低下となった。
詳細は以下の通り。（かっこ内は前回発表）
JAN DEC F’CAST
＜産出指数（季節調整前）＞
Mth-on-mth change -0.5 -0.5 (-0.3) -0.3
Yr-on-yr change -1.8 -1.1 (-0.8) -1.4
＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞
Mth-on-mth change 0.2 0.0 (0.0) 0.1
Yr-on-yr change 0.5 0.8 (0.8) 0.4
＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞
Monthly change -3.7 -3.3 (-2.4) -2.5
Yr-on-yr change -14.2 -11.6(-10.7) -12.2
＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞
Monthly change -1.1 -0.9 (-0.4)
Yr-on-yr change -2.8 -2.4 (-1.8)
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