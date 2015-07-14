6月の英生産者物価、前年比-1.5％　予想と一致

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［ロンドン １４日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した６月の生産 者物価統計によると、産出指数は前年比１．５％低下となり、市場予想と一致した。２０ １４年１２月以来の小幅な低下だった。 詳細は以下の通り。（かっこ内は前回発表） JUNE MAY F’CAST ＜産出指数（季節調整前）＞ Mth-on-mth change 0.0 0.1 (0.1) 0.1 Yr-on-yr change -1.5 -1.6 (-1.6) -1.5 ＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞ Mth-on-mth change 0.0 0.0 (0.0) 0.0 Yr-on-yr change 0.1 0.1 (0.1) 0.1 ＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞ Monthly change -1.3 -1.1 (-0.9) -0.7 Yr-on-yr change -12.6 -12.3(-12.0) -11.8 ＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞ Monthly change -0.1 -0.1 (0.2) Yr-on-yr change -4.0 -3.9 (-3.4)
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