ロサンゼルス近郊で山火事、1人死亡　1500人以上が避難

カリフォルニア州南部は高温で乾燥した天気が続いており、強風にもあおられて山火事は88平方キロメートル余りの範囲に広がった。

1600人以上の消防士が消火活動に当たっている。

Homes have been evacuated as firefighters tackle a huge brush fire in the hills of Santa Clarita, California.