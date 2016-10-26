CapitaLand Commercial Trust-SGX REIT Day, Tokyo, Japan (27 October 2016)

1
シンガポール最初および最大の商業REIT
SGX REIT Day, Tokyo, Japan
2016年 10月 27日
CCTを選ぶ理由
健全な財務マネジメント
シンガポール中心部にグレードの高いオフィスビル10棟を保有
Owns 10 centrally-located quality commercial properties
7
1 2
8
3
4
1. キャピタル・タワー
2. シックス ・バッテリーロード
3. ワン・ジョージストリート
4. ラッフルズ・シティ
6. 20 アンソン
7. HSBC ビル
8. ウィルキーエッジ
9. ブギス ・ビレッジ
9
10
5
6
(60.0% interest)
5 キャピタグリーン
10. ゴールデン・シュー駐車場
4
CapitaLand Commercial Trust Presentation October 2016
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文