Ｌ・ベッソン監督の最新ＳＦ映画「ヴァレリアン」、28世紀が舞台

[ロサンゼルス 11日 ロイター] - フランスの巨匠リュック・ベッソン監督の最新作「Valerian and the City of a Thousand Planets(原題)」がまもなく公開される。同監督が10歳の頃に読んだSF漫画「Valerian and Laureline」を、50年近く経てついに実写化した作品で、製作費1億5000万ドル(約170億円)をかけた超大作。