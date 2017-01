[カラカス 25日 ロイター] - 昨年にがんで死去したベネズエラのウゴ・チャベス大統領の人生をテーマにしたバレエ作品が、同国の首都カラカスで29日から上演される。

上演されるのは「Ballet of the Spider-Seller to Liberator(英題)」という作品で、国がスポンサーを務める。クモの形をしたお菓子を売っていた貧しい少年時代を過ごし、14年間にわたり大統領を務めた同氏の人生に敬意を表した作品だという。

1999─2013年まで大統領だったチャベス氏は、特に貧困層の間で人気が高く、死後もカルト的な存在となっている。